"ده انا حضنتك".. عقب إصابة زينب غريب الطفل ياسين يشتبه في إصابته

Advertisements

دعا الفنان مصطفى درويش للفنانة زينب غريب عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وآثار الطفل ياسين الجدل من خلال تعليق له قائلا: "ده انا بوستك وحضنتك" ورد عليه "درويش" من خلال خاصية التعليقات قائلا: "يا حبيبي قول الف سلامة مش ده انا بوستك وحضنتك".



يذكر أن عدد من نجوم الفن أعلنو إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومنهم زينب غريب ونشوى مصطفى وسارة عبد الرحمن وبسمة.