وزير التموين يفتتح مركز خدمة المواطنين بمدينة طيبة الجديدة (صور)

أٔفتتح اليوم الجمعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التمويـن بالأقصر، مركز خدمة المواطنين بمدينة طيبة الجديدة في مستهل زيارته لمحافظة الاقصر .





ومركز خدمة المواطنين بطيبة يعتبر أحد المراكز الاربعة عشر المطورة على مستوى محافظة الاقصر ويعتبر طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين لتغير مفهوم اداء الخدمات الى مفهوم جـودة تقديم الخدمات التموينية .





ويتضمن المركز عدد 4 شباك ويبلغ مساحة المركز 120م2 لتقديم كافـة الخدمات التموينية للمواطنيـن مـن استخراج بطاقات تموينية جديده للفئات المستحقة – فصل اجتماعي - بدل تالف وفاقد – نقل بطاقة تموينية ويتوازى مع اجراءات الدولة للتحول الرقمي .





كما يتضمن جزء للعمل الإداري وارشيف لحفظ المستندات ومجهز بكافة الاجهزة التي تضمن جودة الاداء وقد تم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة ليكونوا واجهـه امامية لتقديـم الخدمـات بعد تدريبهم على اساليب العمـل والتعامل مع الجمهور وتصل تكلفة المركز حوالى مليون وربع المليون جنية من موازنة وزارة التموين والتجـارة الداخلية .

وخلال الزيارة ألتقى وزير التموين مع مواطنى مدينة طيبة الذين أبدوا رغبتهم فى أنشاء مجمع أستهلاكى ، فوجه مصيلحى فى حالة توفير مكان سيقوم بتشغيلة ومدة بكل السلع والمستلزمات ، وبشأن طلب الأهالى أعادة تشغيل المخبز وجه بأجراء مزايدة لتشغيلة وعرض الموضوع .