الهلال يعبر عقبة الإتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

حقق الهلال فوزًا غاليًا على حساب نظيره الإتفاق، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).





وتقدم الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 25، قبل أن يضيف البيروفي كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 63.





ورفع الهلال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني.





على الجانب الآخر يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد ست نقاط.



