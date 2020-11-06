"المتضخم".. شعوب المنطقة العربية توجة صفعة قوية على وجه أردوغان (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
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 أساء إلى شعوب المنطقة العربية قبل حكوماتها، فكان أن قاطعوا منتجاته وردّوا إليه بضائعه، وجعلوه من الخائبين.

 

 

 

بداية الصفعة جاءت من الرياض.. انتشرت هذه الوسوم على نحوٍ بلغ المرتبة الثالثة عالمياً في التداول، وواصل تصدره في شرق العالم العربي وغربه.

 

 

 

 

 

ما عادت هذه المتاجر تعرض سلعاً تركية، وما عاد أبناء المملكة والمقيمين فيها، يرغبون برؤية هذه المنتجات أو اقتنائها في بيوتهم.

 

 

 

أمّا البدائل فهي وطنية ومستوردة من دول شقيقة وصديقة..تُظهر هذه المحال توفرّها بجودة، يقول المتبضعون إنها أفضل من تلك التي كانت تملأ المتاجر الكبيرة والصغيرة، والمقاهي المنتشرة في غير مكان.

 

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