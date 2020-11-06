رسميا.. المصري يعلن تعاقده مع أحمد رفعت لمدة ٣ مواسم قادمًا من الزمالك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع أحمد رفعت مهاجم فريق الزمالك في صفقة انتقال نهائي وبعقد يمتد لثلاثة مواسم إعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

وكان اللاعب قد وقع على تعاقده الجديد مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري والممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي المصري.

وكان المصري قد دخل في مفاوضات مطولة مع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد رفعت كان قد تدرج في صفوف الناشئين بنادي إنبي ، حيث انضم معه لصفوف كافة منتخبات الناشئين ، وكان كذلك أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر للشباب الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجزائر خلال شهر مارس من العام 2013 ، كما شارك خلال صيف العام ذاته في نهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت بتركيا ، قبل أن ينضم للزمالك صيف عام 2016 ، قبل أن يتم إعارته خلال الموسم الماضي لفريق الاتحاد السكندري والذي قدم معه مستويات متميزة للغاية جعلته أحد أبرز نجوم الفريق بالموسم المنقضي.

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المصري الدوري احمد رفعت

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