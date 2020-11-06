رسميا.. المصري يعلن تعاقده مع أحمد رفعت لمدة ٣ مواسم قادمًا من الزمالك









أتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع أحمد رفعت مهاجم فريق الزمالك في صفقة انتقال نهائي وبعقد يمتد لثلاثة مواسم إعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.





وكان اللاعب قد وقع على تعاقده الجديد مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري والممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي المصري.





وكان المصري قد دخل في مفاوضات مطولة مع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.



