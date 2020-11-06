غلق باب الترشيح على 25 مرشحا لخوض انتخابات الطائرة يوم 11 ديسمبر .. وقائمة الشمرلى الأقوى









اغلق مساء اليوم الجمعة باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة التى ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، وتقدم على مختلف المناصب 25 مرشحا لانتخاب تسعة مرشحين طبقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد ، فعلى منصب الرئيس تقدم أربعة شخصيات بأوراق ترشيحهم وهم شريف الشمرلى المدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ، والمدير الفنى السابق لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقى سابقا ، والمحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد السابق ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبده الوسيمى ، وفى منصب النائب تقدم ثلاثة مرشحين ، هم هناء حمزة عضوة مجلس الإدارة السابقة والمشرفة على منتخبات السيدات سابقا ، وسيف أبو النجا ، وعمرو مخلف ، وعلى منصب أمين الصندوق ، تقدم ثلاث مرشحات هن هويدا مندى عضوة مجلس الإدارة السابقة والمدير التنفيذى السابقة للاتحاد الأفريقى ، وأميرة عبد السلام ، وعايدة اسماعيل .





وفى منصب العضوية تقدم 15 مرشحا لاختيار ستة أعضاء ، وهم المهندس محمود الفقى ، والمستشار أحمد البنا ، وأحمد الشموتى ، وشوكت صابر ، وتامر بيبرس ، ورضا الغزالى ، وحاتم شعلان ، محمد فرح ، وعادل مغاورى ، وحسين السرجانى ، وأيمن عبد الرحيم ،وأحمد الشناوى ، ومنير عطية ، وخالد أبو المعاطى ، وطلعت الطوبشى ، وتعد القائمة التى يرأسها شريف الشمرلى الأقوى ، والتى تضم تسعة أفراد ، وهى القائمة الوحيدة المكتملة ، فضلا عن قوة وتماسك جميع أفرادها ، لتطهير اللعبة التى عانت منذ سنوات من مشكلات عديدة .



