غلق باب الترشيح على 25 مرشحا لخوض انتخابات الطائرة يوم 11 ديسمبر .. وقائمة الشمرلى الأقوى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اغلق مساء اليوم الجمعة باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة التى ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، وتقدم على مختلف المناصب 25 مرشحا لانتخاب تسعة مرشحين طبقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد ، فعلى منصب الرئيس تقدم أربعة شخصيات بأوراق ترشيحهم وهم شريف الشمرلى المدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ، والمدير الفنى السابق لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ،  ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقى سابقا ، والمحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد السابق ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبده الوسيمى ، وفى منصب النائب تقدم ثلاثة مرشحين ، هم هناء حمزة عضوة مجلس الإدارة السابقة والمشرفة على منتخبات السيدات سابقا ، وسيف أبو النجا ، وعمرو مخلف ، وعلى منصب أمين الصندوق ، تقدم ثلاث مرشحات هن هويدا مندى عضوة مجلس الإدارة السابقة والمدير التنفيذى السابقة للاتحاد الأفريقى ، وأميرة عبد السلام ، وعايدة اسماعيل .

وفى منصب العضوية تقدم 15 مرشحا لاختيار ستة أعضاء ، وهم المهندس محمود الفقى ، والمستشار أحمد البنا ، وأحمد الشموتى ، وشوكت صابر ، وتامر بيبرس ، ورضا الغزالى ، وحاتم شعلان ، محمد فرح ، وعادل مغاورى ، وحسين السرجانى ، وأيمن عبد الرحيم ،وأحمد الشناوى ، ومنير عطية ، وخالد أبو المعاطى ، وطلعت الطوبشى ، وتعد القائمة التى يرأسها شريف الشمرلى الأقوى ، والتى تضم تسعة أفراد ، وهى القائمة الوحيدة المكتملة ، فضلا عن قوة وتماسك جميع أفرادها ، لتطهير اللعبة التى عانت منذ سنوات من مشكلات عديدة .

ويعقد مجلس الإدارة إجتماعا يوم الاثنين المقبل لفحص أوراق المرشحين ، لاعتماد ما تنطبق عليهم الشروط ، واستبعاد خلاف ذلك ، وبعد ذلك يتم تقديم الطعون خلال الثلاثة أيام التالية لانعقاد المجلس ، ثم يعتمد المجلس القائمة النهائية للمرشحين .

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