شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة غريبة للجمهور

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وجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة غريبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "عبد العزيز" قائلا: "واحد ممثل قسما بالله كان مثل في عمل انا كنت فيه والمخرج اداله دور صغير بس مَش وحش.. المشكله بقي انه عنده مشاكل كتير في اداءه ومن الناس الي بتتكلم بسرعه جدا في المشهد لدرجه انك متفهمش حاجه.. اه وربنا".





وتابع قائلا: "المهم الاخ ده ماسك كل الناس والاخوه الممثلين والمخرجين هاتك يا نقد سلبي واخر قله ادب علي اساس ان الاستاذ الي مَش فاكر اسمه ده عبقري التمثيل والاخراج والكتابه والتصوير وعم الجن ابو عين ازاز ومنزلش زايه من السما غير واحد..ممكن تتوكس علي عينك مَش لما تعرف تقول الكلمتين الي قدام الكاميرا الاول.. يا ديني عالناس".