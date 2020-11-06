الكاراتية التقليدي يحارب "كورونا" بالرياضة تحت شعار "شعلة لا تنطفيء وعمل دؤوب"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نظم الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي، اليوم الجمعة، اختبار "كيو" لمنطقة الجيزة ممثلة في أندية ومراكز شباب وأكاديميات كاراتية تقليدي "نادي بولاق الدكرور ونادي دريم سيتي وأكاديمية النيل وأونكان والهداية" وتحت شعار "شعلة لا تنطفي.. نشاط مستمر.. عمل دؤوب" لمحابة فيروس كورونا بالرياضة.
وشارك في الاختبار أكثر من 200 لاعبا ولاعبة تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي، وبحضور الدكتور أشرف حسين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاختبارات واللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد وعلي صبحي المدير المالي، والمختبر الدولي أيمن يونس.
واشرف على اختبار "كيو" سنسي حمدي إسماعيل والدكتور أحمد حسونة ووسط منافسة قوية من جميع اللاعبين واجراءات مشددة لمحابة فيروس كورونا.
وشهد الاختبار حضور مسئولي منطقة الجيزة للكاراتية التقليدي وقيادات الأندية المشاركة على رأسهم دكتور فتحي الصعيدي رئيس مجلس إدارة نادي دريم سيتي ومحمد أبو زيد عضو مجلس الإدارة، ومصطفى سلامة كما حضر الاختبار طارق مقبولي رئيس مجلس إدارة نادي بولاق الدكرور وخالد رشاد أمين الصندوق واعضاء مجلس الإدارة.

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