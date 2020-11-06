جوارديولا يُعلن غياب أجويرو عن مواجهة ليفربول

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني، لمانشستر سيتي، أن فريقه سيفقد لجهود سيرجيو أجويرو، أمام ليفربول في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز



