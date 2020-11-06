جوارديولا يُعلن غياب أجويرو عن مواجهة ليفربول

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني، لمانشستر سيتي، أن فريقه سيفقد لجهود سيرجيو أجويرو، أمام ليفربول في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

قال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، إن "مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لن يكون جاهزاً للعودة إلى صفوف الفريق خلال مباراته المرتقبة أمام ليفربول بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي".

وأوضح غوارديولا أن أغويرو لم يتعاف تماما من الإصابة التي يعاني منها. وقال: "ليس جاهزاً. ليس بعد".

وقال غوارديولا إن المباراة أمام ليفربول ستكون اختباراً جيداً لفريقه الذي يسعى لتطوير وتحسين مستواه بعد البداية المهتزة هذا الموسم والتي وضعته في المركز العاشر.

وأوضح: "إنها مباراة مهمة. ولكنها مثل انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي يجب حساب جميع الأصوات فيها. هناك الكثير من المباريات أمامنا".

وأضاف: "من الجيد دائما أن تخوض أقوى المباريات الممكنة. كان ليفربول أكثر قوة في الموسم الماضي. كان ليفربول فريقاً استثنائياً لفترة طويلة ولديه مدير فني استثنائي أيضاً.. من الجيد أن نواجه هذا الفريق لنحسن مستوانا. نعلم إلى أي مدى يجب أن يكون مستوانا للتغلب عليه".

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