دجلة يكشف حقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة،  عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن التفاوض مع مهاجم الأهلي، السنغالي أليو بادجي.

وقال سامي في تصريحات صحفية: "لا صحة لتفاوضنا مع بادجي، ولا نخطط لضمه سواء بعقد نهائي أو على سبيل الإعارة".

وأضاف: "أؤكد أن بادجي خارج حسابات وادي دجلة في الانتقالات الحالية".

وتعاقد الأهلي مع أحمد رمضان "بيكهام" من وادي دجلة خلال الساعات القليلة الماضية.

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