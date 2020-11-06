دجلة يكشف حقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:28 م
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن التفاوض مع مهاجم الأهلي، السنغالي أليو بادجي.
وقال سامي في تصريحات صحفية: "لا صحة لتفاوضنا مع بادجي، ولا نخطط لضمه سواء بعقد نهائي أو على سبيل الإعارة".
وأضاف: "أؤكد أن بادجي خارج حسابات وادي دجلة في الانتقالات الحالية".
وتعاقد الأهلي مع أحمد رمضان "بيكهام" من وادي دجلة خلال الساعات القليلة الماضية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا