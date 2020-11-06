خالد إبراهيم لـ"الفجر الفني": عمرو سلامة قدم لي فرصة هائلة في "ماوراء الطبيعة".. وهذه أصعب المشاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان خالد إبراهيم عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "ماوراء الطبيعة"، الذى استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً فور عرضه على منصة Netflix، وأصبح حديث السوشيال ميديا.




وكشف خالد إبراهيم لـ"الفجر الفني" عن تجربته فى مسلسل ماوراء الطبيعة، حيث قال"تجربتى فى ماوراء الطبيعة فرصة هائلة قدمها لى المخرج عمرو سلامة وأنا سعيد بهذه التجربة وسعدت أكثر عندما وجدت ردود أفعال الجمهور الإيجابية على المسلسل".




وأشار خالد إبراهيم أن كواليس العمل مع كلا من الفنان أحمد آمين والمخرج عمرو سلامة فى قمة الجمال والهدوء، مضيفاً أن من أصعب المشاهد التى واجهته فى المسلسل هى مشاهد الحلقة الأخيرة وخاصة مشهد الموت".


يذكر أن "ماوراء الطبيعة": من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.

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