"بايدن أم ترامب".. فاروق الباز يكشف من الأقرب للبيت الأبيض

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية قلق، معتبرا أن أصوات الناخبين هى من ستحسم السباق الانتخابي بين بايدن وترامب، متوقعا أن بايدن هو الأقرب للفوز. 


وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الغالبية العظمى ستكون عاقلو وستقبل الوضع أيا كان، وأعمال العنف ستكون قليلة، وإن حدثت ستكون من مؤيدي ترامب حال خسارته، ولكن سيتم التعامل معهم فورا.


وأضاف أن نجل ترامب صرح صباح اليوم "إحنا مش هنسيب البيت الأبيض"، منوها بأنه لم يتم تحديد موعد إعلان النتيجة النهائية ولكن قد يكون بعد أسبوعين.
وعن الوضع حال فوز بايدن بالانتخابات، أوضح أن السياسات الأمريكية واحدة، ولن يكون هناك تغيير، حيث أن الدبلوماسية المصرية قادرة على التعامل مع السياسة الأمريكية.

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كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أمس الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

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