أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس السبت



- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.









أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.طقس السبت نهارًا- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.طقس السبت ليلًا- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.- طقس بارد على شمال الصعيد.- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.الظواهر الطبيعية:- فرص أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).- أمطار متوسطة إلى غزيرة (80% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد)، ومتوسطة 60% تقريبًا (بورسعيد- العريش).الوصف الفني لخرائط الطقس: