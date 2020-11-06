وفاة رضيع عقره كلب ضال أثناء نومه بالإسكندرية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements

توفي رضيع لم يتعدى عمره 30 يوما، إثر قيام كلب ضال بالتسلل إلى غرفته وعقره.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهرا واحدًا، نتيجة هجوم كلب ضال على الطفل وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.

على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم، لمحل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل معقور الرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتوفى فى الحال، ويدعى "م.م.ج"، عمره شهر واحد.

وبسؤال والد ووالدة الطفل المتوفى، قررا أنهما حال تواجدهما بمنزلها بالطابق الأول، تسلل كلب ضال إلى غرفة طفلها الصغير وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم، وحال تدخل الأم عقرها الكلب فى ذراعها اليمنى، الامر الذى دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالى بالمنطقة.

تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى العامرية العام، وحُرر محضر بالواقعة، وجار عرض الأب والأم على النيابة العامة فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الرحيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

موسيماني يتراجع عن عودة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ ربع ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ يوم

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن قائمة الراحلين عن بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ يوم

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

01:24 م

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه