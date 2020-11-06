أحمد زاهر يهنئ ابنته ملك بأول أيام تصوير مسلسل "لؤ لؤ"

Advertisements

هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته ملك بحضورها أول ايام تصوير مسلسلها "لؤلؤ" وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "زاهر" قائلا: "حبيبتي يا ملوكة مبروك يا قلبي أول يوم تصوير في مسلسل لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء تكسري الدنيا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان وإدوارد وروجينا