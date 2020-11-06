أحمد زاهر يهنئ ابنته ملك بأول أيام تصوير مسلسل "لؤ لؤ"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته ملك بحضورها أول ايام تصوير مسلسلها "لؤلؤ" وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "زاهر" قائلا: "حبيبتي يا ملوكة مبروك يا قلبي أول يوم تصوير في مسلسل لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء تكسري الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان وإدوارد وروجينا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني احمد زاهر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ ربع ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ يوم

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ يوم

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتراجع عن عودة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 15 دقيقة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن قائمة الراحلين عن بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجم الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الرحيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر يهنئ ابنته على مسلسل "الفتوة"

أحمد زاهر وابنته يشعلان "التيك توك" بتقليد مبروك عطية

أحمد زاهر يتلقى هذه الهدية من متابعيه بفلسطين

بعد اختياره كأفضل ممثل هذا العام.. أحمد زاهر يوجه ااشكر لجمهوره

محمد رمضان يطل على متابعيه بصورة من داخل منزله

شاهد.. ظهور متألق لزوجة وبنات أحمد زاهر عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

01:24 م

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه