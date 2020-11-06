هنا الزاهد تهنئ زوجها أحمد فهمي بعيد ميلاده

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأت الفنانة هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي بعيد ميلاده اليوم وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "الزاهد" قائله: "طيب انا اول مرة اكتب كده بس حسيت ان يوم عيد ميلادك معبرتش اوي عن اللي جوايا. وقولتلك happy birthday my bestfriend
حقيقي انت اكتر صاحب ليا في الدنيا. انت انضف واطيب واحن واجدع واحد في العالم. ربنا يخليك ليا
و انا دايما فخورة بيك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

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