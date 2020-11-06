89 % تراجع فى حركة السفر الجوي في سبتمبر الماضي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
Advertisements

تراجع طلب المسافرين على السفر الجوي انخفض بنسبة 88.8% في سبتمبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019 دون تغيير بشكل أساسي عن الانخفاض البالغ 88.5% المسجل في أغسطس وتراجعت السعة بنسبة 78.9%، وانخفض عامل الحمولة 38.2 نقطة مئوية إلى 43.5%.

وأوضح  الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)  أن الطلب المحلي انخفض في سبتمبر بنسبة 43.3% مقارنة بالعام السابق وتحسن من انخفاض بنسبة 50.7% في أغسطس مقارنة بعام 2019 وتراجعت السعة بنسبة 33.3% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 12.4 نقطة مئوية إلى 69.9%.

وقال الاتحاد: إننا وصلنا إلى طريق مسدود في تعافي صناعة الطيران وأديت زيادة حالات تفشي COVID-19 – خاصة في أوروبا والولايات المتحدة إلى جانب اعتماد الحكومات على أداة الحجر الصحي الفظة في غياب أنظمة اختبار متوافقة عالميا إلى وقف الزخم نحو إعادة فتح الحدود للسفر.

بدوره، قال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للإياتا، إنه على الرغم من أن أداء الأسواق المحلية أفضل إلا أن هذا يرجع في المقام الأول إلى التحسينات في الصين وروسيا.

وأوضح أن أسواق الركاب الدولية شهدت انهيار طلب شركات الطيران الأوروبية في سبتمبر بنسبة 82.5% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يمثل انتكاسة مقارنة بانخفاض 80.5% في أغسطس، مشيرا إلى أن أوروبا المنطقة الوحيدة التي شهدت تدهورا في حركة المرور مقارنة بشهر أغسطس بسبب تجدد الإصابات التي أدت إلى موجة من إغلاق الحدود، وتقلصت السعة بنسبة 70.7% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 35.1 نقطة مئوية إلى 51.8%.

وأضاف أن حركة المرور لشركات طيران آسيا والمحيط الهادئ انخفضت في سبتمبر بنسبة 95.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي دون تغيير فعليا عن انخفاض بنسبة 96.2% في أغسطس وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضا في حركة المرور بنسبة 90.2% لشهر سبتمبر بتحسن من انخفاض الطلب بنسبة 92.3% في أغسطس وتراجعت السعة بنسبة 78.5% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 40.9 نقطة مئوية إلى 34.4%.

وأشار إلى أن شركات الطيران في أمريكا الشمالية سجلت انخفاضا في حركة المرور بنسبة 91.3% في سبتمبر وهو تحسن طفيف من انخفاض بنسبة 92.0% في أغسطس وواجهت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضا في الطلب بنسبة 92.2% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مقابل انخفاض 93.4% في أغسطس مقابل أغسطس 2019 مئوية إلى 53.3%، وهو أعلى مستوى بين المناطق، في حين انخفضت حركة مرور شركات الطيران الأفريقية بنسبة 88.5% في سبتمبر، وتقلصت السعة بنسبة 74.7%، وانخفض عامل الحمولة 39.4 نقطة مئوية إلى 32.6%، وهو ثاني أدنى مستوى بين المناطق.​

أخبار تهمك

موسيماني يتراجع عن عودة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 15 دقيقة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ ربع ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ يوم

الكشف عن قائمة الراحلين عن بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ يوم

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

01:24 م

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه