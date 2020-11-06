89 % تراجع فى حركة السفر الجوي في سبتمبر الماضي





تراجع طلب المسافرين على السفر الجوي انخفض بنسبة 88.8% في سبتمبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019 دون تغيير بشكل أساسي عن الانخفاض البالغ 88.5% المسجل في أغسطس وتراجعت السعة بنسبة 78.9%، وانخفض عامل الحمولة 38.2 نقطة مئوية إلى 43.5%.





وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن الطلب المحلي انخفض في سبتمبر بنسبة 43.3% مقارنة بالعام السابق وتحسن من انخفاض بنسبة 50.7% في أغسطس مقارنة بعام 2019 وتراجعت السعة بنسبة 33.3% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 12.4 نقطة مئوية إلى 69.9%.





وقال الاتحاد: إننا وصلنا إلى طريق مسدود في تعافي صناعة الطيران وأديت زيادة حالات تفشي COVID-19 – خاصة في أوروبا والولايات المتحدة إلى جانب اعتماد الحكومات على أداة الحجر الصحي الفظة في غياب أنظمة اختبار متوافقة عالميا إلى وقف الزخم نحو إعادة فتح الحدود للسفر.





بدوره، قال ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للإياتا، إنه على الرغم من أن أداء الأسواق المحلية أفضل إلا أن هذا يرجع في المقام الأول إلى التحسينات في الصين وروسيا.





وأوضح أن أسواق الركاب الدولية شهدت انهيار طلب شركات الطيران الأوروبية في سبتمبر بنسبة 82.5% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يمثل انتكاسة مقارنة بانخفاض 80.5% في أغسطس، مشيرا إلى أن أوروبا المنطقة الوحيدة التي شهدت تدهورا في حركة المرور مقارنة بشهر أغسطس بسبب تجدد الإصابات التي أدت إلى موجة من إغلاق الحدود، وتقلصت السعة بنسبة 70.7% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 35.1 نقطة مئوية إلى 51.8%.





وأضاف أن حركة المرور لشركات طيران آسيا والمحيط الهادئ انخفضت في سبتمبر بنسبة 95.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي دون تغيير فعليا عن انخفاض بنسبة 96.2% في أغسطس وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضا في حركة المرور بنسبة 90.2% لشهر سبتمبر بتحسن من انخفاض الطلب بنسبة 92.3% في أغسطس وتراجعت السعة بنسبة 78.5% وانخفض عامل الحمولة بنسبة 40.9 نقطة مئوية إلى 34.4%.





وأشار إلى أن شركات الطيران في أمريكا الشمالية سجلت انخفاضا في حركة المرور بنسبة 91.3% في سبتمبر وهو تحسن طفيف من انخفاض بنسبة 92.0% في أغسطس وواجهت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضا في الطلب بنسبة 92.2% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مقابل انخفاض 93.4% في أغسطس مقابل أغسطس 2019 مئوية إلى 53.3%، وهو أعلى مستوى بين المناطق، في حين انخفضت حركة مرور شركات الطيران الأفريقية بنسبة 88.5% في سبتمبر، وتقلصت السعة بنسبة 74.7%، وانخفض عامل الحمولة 39.4 نقطة مئوية إلى 32.6%، وهو ثاني أدنى مستوى بين المناطق.​