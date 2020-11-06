تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك قبل مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

وحددت اللجنة الخماسية يوم 21 نوفمبر الجاري موعدًا لمباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى، بدور الـ8 لكأس مصر، وتم إخطار الأمن للحصول على موافقة بإقامة المباراتين فى يوم واحد وتحديد الملاعب التي تستضيف اللقاءين.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة في استغلال الفترة الزمنية الحالية قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا للانتهاء من مباراتي الأهلي وأبوقير للأسمدة، والزمالك وإف سي مصر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المتوقع استكمال اتحاد الكرة مباريات الدور نصف النهائي والنهائي لبطولة كأس مصر عقب انتهاء الأهلي والزمالك من نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد "برج العرب" في الإسكندرية، في نهائي مصري خالص للمرة الأولي في تاريخ البطولة، كما أنها أول مرة يتأهل فيها فريقين من دولة واحدة للنهائي القاري.

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