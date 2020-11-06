بعد الضربات المتتالية.. أوروبا تتأهب لاستئصال "الإسلام السياسي" لمثلث الشر (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
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تتوالى الضربات الإرهابية على الأراضي الأوروبية منذ أيام وتتأهب الشرطة والاستخبارات بجميع أنحاء أوروبا لمعركة حاسمة للقضاء على التنظيمات الإرهابية النابعة من "الإسلام السياسي" بقيادة تنظيم الإخوان والتي تقوم بدعمة كل من قطر وتركيا.

 

بدأت السلطات الألمانية، عمليات تفتيش ومداهمات لعناصر يعتقد أنهم على صلة بمنفذ هجوم فيينا الإرهابي، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

كما قامت فرنسا بحل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية المتطرفة كما طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي بحظر قناة الجزيرة القطرية وقناة تي آر تي التركية بسبب دعمهما تنظيم الإخوان والتحريض على العنف والكراهية.. فهل تنهي أوروبا التنظيمات الإرهابية على أراضيها؟

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