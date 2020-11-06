الرباط والأنوار يصعد رسميا للقسم الثالث
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:35 م
ايمان الجعيدي
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صعد الفريق الأول للكرة بنادي الرباط و الأنوار رسميا للقسم الثالث ، وذلك على الرغم من الهزيمة التي لحقت به خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره القنطرة غرب بملعب الرياح ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دورة الترقي .
جاءت المباراة حماسية وقد استطاع فريق القنطرة ان يحرز هدف وحيد عن طريق اللاعب محمد أسامة، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد القنطرة للنقطة ٤ وينتظر الجولة الأخيرة والتي ستجمعه بفريق فارسكور و سيتحدد من خلالها صاحب بطاقة الصعود الثانية .
أما الرباط فخرج من منافسات الجولة الأخيرة حيث يحصل على راحة ، وصعد رسميا برصيد ٥ نقاط ، لذا سواء انتهت الجولة الأخيرة بالتعادل او فوز احد الطرفين فلن تكون مؤثرة على موقف الرباط .
ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :
الرباط والأنوار ٥ نقاط
القنطرة غرب ٤ نقاط
فارسكور ٤ نقاط
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