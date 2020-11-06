الرباط والأنوار يصعد رسميا للقسم الثالث

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صعد الفريق الأول للكرة بنادي الرباط و الأنوار رسميا للقسم الثالث ، وذلك على الرغم من الهزيمة التي لحقت به خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره القنطرة غرب بملعب الرياح ، ضمن لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دورة الترقي .



جاءت المباراة حماسية وقد استطاع فريق القنطرة ان يحرز هدف وحيد عن طريق اللاعب محمد أسامة، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد القنطرة للنقطة ٤ وينتظر الجولة الأخيرة والتي ستجمعه بفريق فارسكور و سيتحدد من خلالها صاحب بطاقة الصعود الثانية .



أما الرباط فخرج من منافسات الجولة الأخيرة حيث يحصل على راحة ، وصعد رسميا برصيد ٥ نقاط ، لذا سواء انتهت الجولة الأخيرة بالتعادل او فوز احد الطرفين فلن تكون مؤثرة على موقف الرباط .



ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



الرباط والأنوار ٥ نقاط

القنطرة غرب ٤ نقاط

فارسكور ٤ نقاط