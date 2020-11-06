كومان يُدافع عن ميسي

دافع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الارجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، بعد نشر ضصور له وهو يتمشي في الثواني الأخيرة من مباراة البلوجرانا أمام دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.



