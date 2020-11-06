كومان يُدافع عن ميسي

دافع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الارجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، بعد نشر ضصور له وهو يتمشي في الثواني الأخيرة من مباراة البلوجرانا أمام دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.
وقال في مؤتمر صحافي قبل مباراة ريال بيتيس إنه "يمكن التقاط صورة لأي لاعب وهو يمشي"، مضيفاً أنه لم يراه وهو يمشي ولم يهتم بهذا الأمر، وأبرز الحالة البدنية الجيدة للاعب.
وأضاف كومان أنه يرى ميسي نفسيا "جيداً وقوياً" وأنه "دائماً ما يستمتع بهذه الرياضة"، رغم أنه يعترف بأنه "مثل أي لاعب آخر، يمكنه أن يمر بلحظات أكثر تعقيداً من غيره"، رغم أنه أكد: "إنه منخرط للغاية. (في ديناميكية الفريق)".
وتحدث عن غياب صامويل أومتيتي وعلق بأنه "إذا كان عقلياً وجسدياً" هو على ما يرام "فستكون لديه خيارات للعب. أما بالنسبة لكارليس ألينيا وريكي بويغ، فقال كومان إنه تحدث معهما بشأن مستقبلهما.
وأصر على أن "كارليس يتطلع حقًا إلى التدريب، ويرغب في التحسن كمحور. إذا كان شخص ما يستحق الحصول على دقائق، فأنا أمنحهم ذلك. كل شيء دائمًا في أيدي اللاعبين".
كما تحدث عن عودة مارك أندريه تير شتيجن ومباراته الرائعة أمام دينامو كييف ونيتو، حيث قال إنه "سعيد بأدائه، باستثناء الهدف الذي استقبله ضد ألافيس".