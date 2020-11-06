نجم الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الرحيل

رفض أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مبدأ الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وشدد الشيخ أن رحيله عن الأهلي سيكون بشكل نهائى، رافضًا فكرة الرحيل على سبيل الإعارة أو الدخول فى صفقات تبادلية خلال الفترة المقبلة.





وتلقى أحمد الشيخ العديد من العروض المحلية الراغبة فى الحصول على خدماته بالوقت الحالى، كما يترقب وصول عرض تركى لتحديد خطوته المقبلة.



