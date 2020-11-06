نجم الأهلي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الرحيل

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رفض أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مبدأ الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشدد الشيخ أن رحيله عن الأهلي سيكون بشكل نهائى، رافضًا فكرة الرحيل على سبيل الإعارة أو الدخول فى صفقات تبادلية خلال الفترة المقبلة.

وتلقى أحمد الشيخ العديد من العروض المحلية الراغبة فى الحصول على خدماته بالوقت الحالى، كما يترقب وصول عرض تركى لتحديد خطوته المقبلة.

يذكر أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، فتح الباب أمام رحيل الشيخ خصوصًا بعد الاستقرار على عودة محمد شريف، وناصر ماهر، والتعاقد مع طاهر محمد طاهر، والاقتراب من ضم سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

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