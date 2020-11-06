إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق شبين القناطر أبوزعبل

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شهد طريق شبين القناطر أبوزعبل، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، أمام قرية كفر الشوبك، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى الخانكة، وصول ثلاثة أفراد مصابين في حادث تصادم، وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريقة شبين القناطر أبو زعبل، أمام قرية كفر الشوبك وجار رفع آثار الحادث لعدم تعطل حركة المرور.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.