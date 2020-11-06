سلوى محمد علي: الزوجة تحتاج احتواء الرجل عند أزمة منتصف العمر (فيديو)

Advertisements

قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن أزمة منتصف العمر ليست فقط مشكلة بين الزوج وزوجته، لكنها أحيانا تكون عدم استيعاب.



وأوضحت علي خلال تقديم برنامج "3 ستات" مع الإعلامية إيمان يوسف، والفنانة سلوى محمد علي، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أزمة منتصف العمر تكون عند السيدات بسبب تغيرات كثيرة في هرموناتها، مضيفة أنه في تلك الحالة تحتاج المرأة استيعاب واحتواء من زوجها.



وأشارت إلى أن من أبرز أعراض منتصف العمر عند السيدات هو جفاف الجلد، وهو ما يؤرق المرأة في تلك الحالة بعد تغيرات في شكلها وجسمها.

