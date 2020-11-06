وقف صرف معاش هذه الفئة بكارت الـ ATM .. الحكومة تكشف الحقيقة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم مناقشته بشأن وقف صرف برنامج المعاشات التقاعدية تكافل وكرامة ببرنامج AT.





وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد ورد الشائعات، اليوم الجمعة، إن التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف صرف برنامج المعاشات التقاعدية تكافل وكرامة ببرنامج ببطاقة الصراف الآلي، وأن عملية صرف بطاقة المعاشات ببطاقة الصراف الآلي مستمرة كما هي من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات.





وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل إلى نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، والهدف هو الوصول إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.





المسجلين في برنامج "تكافل وكرامة"





وفي إطار حرص الدولة على وصول الدعم إلى مستحقيها وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم إجراء مراجعة شاملة لجميع بيانات المسجلين في برنامج “تكافل وكرامة”، والقيام بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أخطاء تؤدي إلى استبعاد أي أسر مؤهلة أو إدراج أسر غير قابلة للتأهيل.



