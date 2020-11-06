هداف الأوليمبى ينتقل لصفوف دكرنس بالمظاليم

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دكرنس، تدعيم صفوفة، استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني.









وسبق للاعب صاحب الـ 27 عام، اللعب فى أندية غزل المحلة والنجوم الذي تأهل معه للدوري الممتاز، كما لعب مؤخرا لفريق الأوليمبى قبل الإنضمام لدكرنس.





وضم دكرنس، مؤخرا، الثاني، علاء عبد العظيم، ومحمد ماهر لاعب الترسانة.

ونجح مجلس ادارة نادى دكرنس برئاسة الخضر ابراهيم فى ضم اللاعب محمد ابراهيم "كريسبو" فى عقد مدته 5 سنوات.