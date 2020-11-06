وزارة الخزانه الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني السابق.

 

وقالت الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك في محاولة لتخفيف قبضة حزب الله على ​السلطة​"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

 

ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" المسيحيين في لبنان، وهو ورئيس "التيار الوطني الحر".

 

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