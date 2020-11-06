محافظ الشرقية: اطمأنينا للانتهاء من كافة الاستعدادات لعقد انتخابات النواب

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أشاد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون الذي ابدته الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في إتمام عملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل.



يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية تجرى في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.



كان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين.



وأعلن المستشار لاشين إبراهيم في بيان له –اليوم الخميس- عن انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 90468 لجنة.



كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن الاستعدادات لانطلاق انتخابات النواب بالمحافظة غدا ضمن المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات منعقدة بالمحافظة وكافة الجهات ممثلة بها للتدخل لمواجهة أي طارىء يواجه العملية الانتخابية.وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن الكتلة التصويتية بالمحافظة كبيرة حيث تصل إلى 4 مليون ناخب، حيث يوجد بالمحافظة 1597 لجنة فرعية، و8 لجان عامة مستعدون لاستقبال الناخبين.وأضاف أنهم انتهوا من كافة الاستعدادات لانطلاق الانتخابات، ويقومون بالمرور على اللجان، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما أن القضاة وصلوا إلى مقر إقامتهم.