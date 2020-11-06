الأردن تسجل 5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 101248 إصابة.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1786 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 382 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 76 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1136 حالة.

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