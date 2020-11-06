رئيس سفاجا تكرم المشاركين في مجابهة الأزمات وخطة السيول

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كرمت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، عدد من رجال الاعمال والمقاولين المشاركين في استعدادات المدينة وخطتها في مجابة مخاطر الامطار والسيول بمعداتهم.



ونقلت"المغربي" لهم الشكر نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تقديرا لما قاموا به وقدموه من مساعدات ومشاركة مجتمعية ومساندة الدولة للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها المدينة.



وأكدت " رئيس المدينة" أن الدولة تحتاج إلى مساندة رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى فى الوقوف بجانبها فى مثل هذه الأزمات.



وأشارت "المغربي" إلي إن تضافر الجهود مع الوحدة المحلية والمرور ورجال الشرطة، يسمح بنشر التمركزات فى الميادين والشوارع وعلى الطرق السريعة لمواجهة اى أزمة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية والمحليات والقوات المسلحة فى عمليات إزالة آثار الأمطار من الشوارع.