محافظ الدقهلية يكشف الاستعدادات لانتخابات النواب



أشاد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون الذي ابدته الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في إتمام عملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل.



يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية تجرى في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.



كان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين.



وأعلن المستشار لاشين إبراهيم في بيان له –اليوم الخميس- عن انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 90468 لجنة.



قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن عدد الناخبين بالمحافظة يتجاوز 4 مليون ناخب، وعدد المرشحين الفرديين 351، وعدد المرشحين على القائمة 17 مرشح.وأشاد "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، بدور قوات الشرطة ورجال الجيش في تأمين المقار الانتخابية، موجها لهم التحية، مؤكدا أنهم طبقوا كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الانتخابية، حيث سيتم توزيع 87 سيارة إسعاف في محيط اللجان الانتخابية.إقرأ أيضا