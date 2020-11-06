تطوير برنامج دولي لتعزيز سلامة الطيران واستجابته لكورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
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طورت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ومجلس المطارات الدولي، برنامج تأهيل جديد لتعزيز سلامة الطيران واستجابته لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صحافي مشترك صدر عن الجانبين، اليوم الجمعة، ان منظمة الطيران المدني الدولي ومجلس المطارات الدولي طورتا برنامجا جديدا للتأهيل المهني العالمي لسلامة المطارات بهدف اسناد المطارات، ودعم أنشطة التعافي من الأوبئة.

وأضاف البيان، ان التعافي الناجح واستئناف عمليات النقل الجوي العالمية تعتمدان بشكل كبير على المهارات الفنية والإدارية لمتخصصي سلامة المطارات ومنظمي الطيران المدني بالمطارات، الى جانب قدرتهم على الابتكار في مواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاع الطيران ومجتمعاته.

وقال الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الدكتورة فانغ ليو في البيان، ان هذه المبادرة الجديدة ستساعد في ضمان الحفاظ على نظام طيران آمن وفعال يدعم الشحن الجوي والخدمات الأخرى، وينعش النقل الجوي.

وأضافت، ان البرنامج سيتناول القواعد القياسية والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي وأفضل الممارسات في مجال صناعة الطيران والاستثمار.

بدوره، قال المدير العام للمجلس الدولي للمطارات لويس فيليب دي أوليفيرا، ان البرنامج سيعمل على دمج الممارسات الفضلى للمجلس مع معايير الإيكاو وممارساته الموصى بها، ما يمنح طلبة البرنامج تجربة تعليمية فريدة من نوعها. وأضاف، ان البرنامج طُور من خلال العلاقات المشتركة الوطيدة التي تربط المجلس، وعبر جهود مشتركة لتقديم أعلى مستويات الجودة من التدريب في الصناعة، مشيراً إلى ان هذا النوع من الشراكات يساهم بتعزيز وتطوير النظام البيئة للطيران بأكمله، ويوفر المهارات والخبرات اللازمة لاستمرار هذه الصناعة بتعافيها من جائحة فيروس كورونا.

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