تعرف على أول الراحلين من جنة برشلونة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن الأسماء المرشحة للرحيل عن برشلونة في يناير المقبل، من أجل توفير المال اللازم لتعزيز الفريق بلاعبين جديد.

وشهدت الساعات القليلة الماضية اجتماع طارئ بين كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت لبرشلونة، مع المدير الفني رونالد كومان، والمدير الرياضي رامون بلانيس، وأخبرهم بأن التعاقد مع لاعبين جدد لن يتم، قبل بيع بعض الموجودين أولًا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحساس للنادي.

ويستهدف برشلونة التعاقد مع الثنائي ممفيس ديباي مهاجم ليون، وإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الأسماء المرشحة لمغادرة كامب نو، هم عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، جونيور فيربو، كارليس ألينيا وصامويل أومتيتي،مشيرة إلى أن الأسماء المذكورة لم تقنع كومان، بدليل مشاركتها في دقائق محدودة، باستثناء ديمبلي، إلا أن عقده الذي ينتهي في صيف 2022، ووجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد ويوفنتوس لضمه، يجعله أكثر عُرضة للرحيل.

ويسعى برشلونة للتخلص من أومتيتي، في ظل إصابته المتكررة وراتبه المرتفع، وهو ما أفسد محاولات انتقاله لليون في الصيف.

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