انتخابات الرئاسة الأمريكية وزيادة أعداد مصابي كورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

انتخابات الرئاسة الأمريكية



اعتقال إرهابي أعلن تبني "أنصار المهدي" لاعتداء نيس





اتفاق أمريكي سوداني يعيد الحصانة السيادية للخرطوم



وقع السودان، والولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت الماضى، اتفاقا يعيد الحصانة السيادية إلى الخرطوم.



وبحسب قناة "العربية"، فإن الاتفاق حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية، ويمنع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان في قضايا الإرهاب.



وكانت الولايات المتحدة قد رفعت اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بعد دفع تعويضات لأسر الضحايا قدرت بـ335 مليون دولار أمريكي



إصابة كاهن فى هجوم مسلح على كنسية بفرنسا



أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم السبت الماضي، عن تعرض كاهن أرثوذكسي بطلق ناري في مدينة ليون الفرنسية.



وقالت الشرطة في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر" إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية "حادث خطير".



وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.



وفي غضون ذلك تحدثت مصادر في الشرطة لعدة وسائل إعلام عن إصابة كاهن أرثودوكسي جراء إطلاق نار في المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.



وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة وهو يتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.



قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا



وفى يوم الأحد الماضي، أعلنت الشرطة الكندية عن سقوط عدد من الضحايا في هجوم بسلاح أبيض وتوقيف مشتبه به.



وأشارت الشرطة الكندية إلى أن الهجوم أسفر عن قتيلين و5 جرحى بهجوم في مدينة كيبيك الكندية واعتقال مشتبه به.



وبحيب وكالة "فرانس برس"، أوقفت الشرطة الكندية مشتبها به في حادث الطعن.



تسجيل حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا



سجلت السلطات الألمانية، صباح يوم الأحد الماضي، حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في ولايات مكلنبورج فوربومرن وشليسفيغ هولشتاين وهامبورج.



وشددت السلطات الألمانية، على تكثيف المراقبة على مزارع الدواجن، بحسب بيان لوزارة الزراعة.



وصنف معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان، في أكتوبر خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا على أنه مرتفع، بالنظر إلى أن الطيور البرية تنقل الإنفلونزا عبر الحدود.



ولفتت السلطات الألمانية، إلى أنه تم تسجيل حالات إصابة فردية فقط بالفيروس حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.



الجيش الليبي يعلن وفاة قائد القوات الخاصة



أعلن الجيش الوطني الليبي، يوم الأحد الماضي، وفاة اللواء ونيس بو خمادة، آمر إدارة القوات الخاصة التابعة للجيش بعد تعرضه لوعكة صحية.



ونشر مقطع فيديو، رصد لحظة سقوط اللواء ونيس بو خمادة مغشيا عليه قبل وفاته بقليل، عندما كان يقلي كلمة أمام جمع من الحضور في منطقى بنينا شرقي مدينة بنغازي.



يذكر أن بوخمادة هو قائد القوات الخاصة الليبية، ويعد أحد أبرز أعمدة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.



وكان اللواء بو خمادة قد قاد جهودا كبيرة في توحيد كتائب القوات الخاصة "الصاعقة"، تحت راية الجيش الوطني الليبي، عقب إطلاق عملية الكرامة عام 2014.



هجوم مسلح بالعاصمة النمساوية



شهدت النمسا، هجوما مسلحا، يوم الإثنين الماضى، استهدف كنيسة يهودية بالعاصمة فيينا.



وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المسلحين حاولوا استخدام حزام ناسف في الهجوم، وأشارت إلى أن منفذي الهجوم المسلح أكثر من شخص.



فيما انتشرت قوات الشرطة النمساوية حول مكان الحادث، واعتقلت شخصين مشتبه بهما في تنفيذ الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم.



اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في هولندا



أعدمت وزارة الزراعة في هولندا، أمس الخميس، 200 ألف دجاجة بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة ببلدة بويفليك بشرق البلاد.



وأصدرت وزارة الزراعة الهولندية، أوامر لمزارعي الدواجن الهولنديين بإبقاء الطيور بالداخل حتى إشعار آخر لمنع انتقال العدوى.



وكانت عملية الإعدام هي الثانية في البلاد خلال شهر بعد اكتشاف مرض H5N8 لأول مرة في الطيور البرية.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، تعتبر مخاطر المرض على البشر منخفضة، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ينتشر بين الطيور المهاجرة التي تنقله بعد ذلك إلى الطيور الداجنة.



أكثر من 48 مليون مصاب بكورونا فى العالم



لا تزال جائحة كورونا تضرب الكثيرمن دول العالم، فارتفع إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم إلى 48 مليونا، و813 ألفا، و769 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى مليون، و235 ألفا، و479 حالة وفاة.









إصابة وزير الداخلية التركي وزوجته بكورونا



كشفت وسائل إعلام تركية، يوم السبت الماضى، عن إصابة سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، وزوجته حمدية صويلو، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وقالت صحيفة "نت هاربر" التركية، إن صويلو لم يتمكن من الذهاب إلى إزمير بعد الزلزال بسبب إصابته بكورونا.







وزيرة الدفاع الألمانية تدخل الحجر الصحي



ودخلت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور، الحجر الصحي، بعد مخالطتها لمصاب بفيروس كورونا المستجد.



وأصدرت وزارة الدفاع الألمانية، بيانا قالت فيه إن نتيجة الاختبار الأول الذي خضعت له كرامب كارنباور، التي تتزعم أيضا الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، جاءت سلبية، لكنها اتخذت التدبير الاحترازي، لمدة 6 أيام.







وزير الخارجية البريطاني يدخل الحجر الذاتى



أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن خضوعه للحجر الصحي الذاتي عقب مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.



واستبعد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في وقت سابق، أن يكون الإغلاق العام أمرا حتميا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكورونا، مؤكدا أن "النهج المحلي قد ينجح إذا التزم الجميع بقواعد منطقتهم".

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 31 أكتوبر، وحتى اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020:انطلقت، صباح يوم الثلاثاء الماضى، انتخابات الرئاسة الأمريكية، التى يتنافس خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهورى، وجو بايدن، المرشح الديمقراطى، الذى كان يشغل منصب نائب الرئيس فى ولاية الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.وتضمنت انتخابات الرئاسة الأمريكية، التى شهدت إقبالا مكثفا من جانب الناخبين، لاختيار رئيس الولايات المتحدة الجديد، مشاهد عدة.ففى لقطة تاريخية، استبدلت مجلة تايم الأمريكية "TIME" اسمها وشعارها بكلمة صوّت "VOTE".وكتبت المجلة الأمريكية، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر": "هنا، فى الإصدار الأخير، استبدلت TIME شعارها على الغلاف، لأول مرة فى تاريخها الممتد لما يقرب من 100 عام".أما المحامى الشخصى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مايكل كوهين، فيبدو أنه أدلى بصوته لمرشح الرئاسة الديمقراطى جو بايدن، ونائبته السناتور كامالا هاريس.وفيما يترقب الأمريكيون إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، التى تجمع منافساتها الشرسة بين ترامب وبايدن، مع إعلان كل منهما فوزه بالانتخابات، إذ إن معركة تكسير العظام بين المرشحين لم تهدأ عقب انتهاء التصويت، فبادر كلاهما بإعلان فوزه على الآخر، دون تأكيد.وبلغ الصراع ذروته بين أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن، حيث وقعت اشتباكات ضخمة، خلال محاولات الشرطة للسيطرة على الحشود الموجودة أمام البيت الأبيض.وألقت قوات الأمن القبض على 3 متظاهرين على الأقل، بينما يستعد رجال الشرطة في ولايتى لوس أنجلوس، ونيويورك لاضطرابات محتملة، إضافة إلى 16 ولاية أخرى.ولم يخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية من الاتهامات، إذ اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.وقال ترامب، في تصريحات نشرتها "سكاى نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".وأضاف ترامب، أن الحزب الديمقراطي يقوم بالتلاعب بالانتخابات الأمريكية، ليتمكن مرشحهم جو بايدن من الفوز بالسباق الرئاسي.وأوضح ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" أنه كان يتقدم على بايدن أمس في العديد من المناطق في الولايات الرئيسية التي يديرها الديمقراطيون، لكن ذلك تغير فجأة وبطريقة سحرية.ورفعت حملة دونالد ترامب دعوى في ميتشجان لوقف إحصاء الأصوات.وطالبت الحملة بإعادة فرز الأصوات التي تم عدها قبل وجود مندوبي الحزب الجمهوري في ولاية ميتشجان.كما أكد مركز إديسون الأمريكي للأبحاث، مساء اليوم الأربعاء، أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، جو بايدن تقدم على الرئيس الأمريكي، في ولاية ويسكونسن بفارق طفيف، وحصل على 49.4% مقابل 48.8% لترامب، بعد إحصاء 99% من أصوات ويسكونسن.فيما طالبت حملة ترامب الانتخابية بإعادة فرز الأصوات، حيث يسمح للمرشح المتأخر بطلب إعادة الفرز طالما لا تتعدى النسبة بينه وبين المرشح الآخر 1%.أعلن مصدر قضائي تونسي، يوم السبت الماضي، اعتقال العنصر الإرهابي وليد السعيدي، الذي ظهر عبر مقطع فيديو يعلن فيه تبني تنظيم "أنصار المهدي" لاعتداء نيس في فرنسا.وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال شخص نفذ هجومًا بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.وفي وقت سابق، تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية، عن قطع رأس امرأة في مدينة نيس.وقررت السلطات الفرنسية، إغلاق الكنائس ودور العبادة بمدينتي نيس، وكان، بعد الهجوم بالسكين قرب كنيسة نوتردام.ورجح رئيس بلدية نيس، أن الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي، مضيفًا أن المشتبه به في هجوم الطعن يعالج بمستشفى في نيس حاليًا.وأعلن المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، فتح تحقيقًا في هجوم نيس.