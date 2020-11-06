محافظة القاهرة تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب غدا (صور)

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أنهت محافظة القاهرة، الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومى السبت والأحد 7 و8 نوفمبر،



وكانت أعدت المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفى السكرتير العام، للتنسيق والربط مع جميع الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا.



وأوضح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق، وكشاف طوارئ.



وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، من خلال توفير عدد كافى من المقاعد بالمدارس تم وضعها بشكل يراعى التباعد الاجتماعى بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.



وأشار إلى أنه تم توفير عدد من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتى كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى.



وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أى طارئ.



وشدد على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أى إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

