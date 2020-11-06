أحمد داوود يعبر استيائه بسبب شائعات إصابته وزوجته بكورونا

Advertisements

رد الفنان أحمد داوود على شائعات إصابته بفيروس كورونا المستجد وزوجته علا رشدي وذلك حضورهم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.





وكتب "داوود" قائلا: "مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد خبر اصابتي أنا وعلا بكورونا اذا كان احنا لسة مش متأكدين حضرتك عرفت منين عيب على كل اللي نشر الخبر من غير ما يتأكد".



يذكر أنه انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابه الفنان أحمد داوود وزوجته علا رشدي بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب إصابة عدد من نجوم مهرجان الجونة بهذا الفيروس.