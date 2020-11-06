حقيقة إصابة هاني رمزي بكورونا عقب مهرجان الجونة

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أجرى الفنان هاني رمزي تحليل فيروس كورونا المستجد وظهرت نتيجة التحليل سلبية وأعلن عن ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "رمزي" قائلا: "الحمد لله أنا بخير نتيجة التحليل سلبية وربنا يشفى كل مريض ويبعد عنا وعنكم كل شر".



يذكر أن الفنان هاني رمزي حرص على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هو وزوجته والتي حرص على حضورها عدد كبير من الفنانين.