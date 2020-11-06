فوز شعب قوص والرحلات في ترقى القسم الثالث

Advertisements

انطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة لدوري الترقي للقسم الثالث، لمحافظات قنا، وسوهاج، والاقصر واسوان، حيث التقي فريق شعب قوص نظيره فريق بلانة، فيما واجه سلام اسنا نظيره نادي الرحلات بسوهاج.



واسفرت نتائج الجولة الخامسة عن فوز فريق الشعب بقوص على نظيره فريق بلانة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول، ليصل شعب قوص للنقطة 10 فيما تجمد رصيد بلانة عند نقطة واحدة.



فيما حقق فريق نادي الرحلات فوز هام وغالي على نظيره فريق السلام باسنا بهدف دون رد، ليصل فريق الرحلات للنقطة 10 فيما تجمد رصيد السلام باسنا للنقطة 7 بالمركز الثالث.



وجاء ترتيب المجموعة بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة لدوري الترقي للقسم الثالث لمحافظات جنوب الصعيد كالاتي



1_الشعب بقوص 10 نقاط

2_الرحلات 10 نقاط

3_السلام باسنا 7 نقاط

4_بلانة نقطة واحدة