"ضهري".. أحمد فهمي يوجه رسالة رومانسية لهنا الزاهد في عيد ميلاده

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وجه الفنان أحمد فهمي رسالة لزوجته هنا الزاهد وذلك عقب تهنئتها له بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "فهمي" رسالة لهنا الزاهد قائلا: "مراتي وضهري وسندي ربنا يخليكي ليا وأفضل فخور بيكي" وذلك عقب تهنئتها له قائله: "كل سنة وانت تيب يصديقي المفضل".



وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" والذي شارك به عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.