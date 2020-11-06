كومان يكشف جاهزية برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

تحدث رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة ريال بيتيس، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا.





وقال كومان في تصريحات صحفية: "أي مباراة مهمة، مواجهة بيتيس ستكون على أرضنا وهو فريق يلعب بشكل جيد، ستكون الأمور صعبة، يجب أن نتحسن دفاعيًا فيما يتعلق بما قدمناه ضد دينامو كييف، ونكون أكثر مشاركة وأكثر تنظيمًا".





وأضاف "كانت اللقطة في الدقيقة 93 وآخر ثواني في المباراة والنتيجة (2-1) لنا، يمكن أخذ هذه اللقطة العادية لأي لاعب، وأترك إثارة الجدل لكم، لا يمكن أن نكون أكثر وعيًا بصورنا من العمل".





وتابع "خواكين؟ أتفهم أنه موضوع مثير للاهتمام بالنسبة لكم، لكني لن أقحم نفسي في مثل هذه الأشياء، إذا كنت تريد التحدث أكثر فهذه مشكلتك، وأنا تركيزي على المباراة ولا أدخل في أمور فردية أو الماضي، فريق مثل برشلونة يجب أن يكون دائمًا في القمة، وإذا لم تكن كذلك تتلقى الانتقادات، والموسم طويل وعلينا العمل بشكل تدريجي، نحتاج إلى 3 نقاط وراحة البال، لكني لا أعرف إذا كان مع الفوز سيكون لدينا الهدوء، فهو ناد تحدث فيه أشياء كثيرة".





وأختتم: "أي مدرب يحب أن يكون لديه اللاعبين في فترات الراحة، لتدريبهم على الأشياء التكتيكية وتحسينهم، لكننا نعلم أن التقويم ضيق، سأستقبلهم جميعًا يوم الخميس والمباراة ضد أتلتيكو مدريد السبت".





وأتم "مشكلة الدفاع؟ لا أعرف كيف عملوا من قبل في المواسم الماضية، لم أكن هنا وشاهدت المباريات لكنهم لعبوا بطريقة أخرى، كانت المشكلة في خط الوسط حيث لم نُسيطر جيدًا، وحين تفشل في السيطرة تتولد مشاكل الدفاع".



