تعرف على تفاصيل معسكر دكرنس إستعدادا للموسم الجديد

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يبدأ الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى مرحلة جديدة من مراحل إستعداده للموسم الجديد الذي سينطلق في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري .



ويستعد دكرنس للمغادرة غدا السبت من أجل بداية معسكره إستعدادا للموسم ، حيث من المقرر أن يقام بالقاهرة وسوف يتوجه الفريق للإقامة بأحد فنادق العاصمة و يستمر المعسكر لمدة ١٠ أيام.



وقد إستقر الجهاز الفنى بقيادة مصطفى عبده وجهازه المعاون على خوض 5 مباريات ودية خلال فترة المعسكر و بعدها يختتم المعسكر ويعود الفريق لمواصلة إستعدادته المعتادة بملعب دكرنس.



وكان مصطفى عبده قد تولى قيادة الفريق بداية من الدور الثانى بالموسم الماضى ونجح في ختام هذا الموسم بالمركز الثالث لأول مرة فى تاريخ مشاركات النادى بالقسم الثانى.



الجدير بالذكر أن دكرنس هو أحد ثلاثي فرق الدقهلية المشاركين بالقسم الثانى بالموسم الجديد بجانب فرق المنصورة وبنى عبيد ويلعبون بالمجموعة الثالثة والتى يشارك بها ١٦ فريق الموسم المقبل حسب ما أعلنه إتحاد الكرة المصرى.