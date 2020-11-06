تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

تأهل نادي الزمالك إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نادي الرجاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليتأهل الزمالك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





كما تأهل النادي الأهلي للدور النهائي بعد إقصاء نادي الوداد المغربي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، عبر أرضية ملعب برج العرب بالاسكندرية.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.