البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع ترقب فرز الأصوات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
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هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الخميس، مع اقتراب انتهاء فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة وسط تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقلب بايدن الطاولة على منافسه دونالد ترامب في ولايتي "جورجيا" و"بنسلفانيا" ليقترب من البيت الأبيض.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت بقوة خلال الأربع جلسات الماضية، مع تضاؤل احتمالات حدوث موجة زرقاء في الكونجرس، والتي جادل البعض بأنها كانت ستشكل رياحًا معاكسة لمجالات من السوق بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأظهرت بيانات اقتصادية، إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، ما تراجع معدل البطالة إلى 6.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو 133 نقطة، ليسجل 28256.7 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 3493 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 11823.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.42.

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