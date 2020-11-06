الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الأردن لمواجهة كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
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وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي الأردني، اليوم الجمعة، طائرة المساعدات الطبية الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وحملت الطائرة، معدات طبية متنوعة تضم اجهزة تنفس اصطناعي وفحوصات سريعة (بي سي ار)، لفيروس كورونا لغايات دعم جهود المملكة في احتواء المرض.

تأتي هذه المساعدات، في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التضامن العالمي في مكافحة الفيروس.


 
والشهر الماضي وصل الى مطار الملكة علياء الدولي  طائرة المساعدات الطبية الثانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمملكة، وتضم معدات طبية وفحوصات كورونا مخصصة لتعزيز جهود الاردن في احتواء فيروس كورونا.

وقال ممثل البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات العربية في عمان خالد علي النعيمي،  ان هذه المساعدات، تأتي في اطار جهود وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التضامن العالمي لمكافحة الفيروس، وتوفير الدعم للعاملين في الخطوط الامامية من الكوادر الطبية.


 
وأضاف النعيمي، ان هذه المساعدات تؤكد الدور المهم لدولة الامارات العربية في دعم الأشقاء، وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمبنية على الاخوة والمصالح المشتركة.    

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