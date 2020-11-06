انتخابات النواب في الخارج وإصابة نشوى مصطفى بكورونا.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

Advertisements

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 31 أكتوبر، وحتى اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020:







الرئيس يفتتح جامعة الملك سلمان و3 متاحف



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية، خلال زيارته التى أجراها، يوم السبت الماضى، لمدينة شرم الشيخ، على رأسها جامعة الملك سلمان، بحضور الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك.



كما افتتح الرئيس 3 متاحف جديدة في 3 محافظات مختلفة، وهم: متاحف شرم الشيخ، وكفر الشيخ، والمركبات الملكية في القاهرة.











رئيس الوزراء يشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة بالعراق



توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم السبت الماضي، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الماضي، وعقدت جلساتها الرئيسية يوم السبت برئاسة رئيسى وزراء البلدين.



وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين، كما شارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين.



وتناولت أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار في العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.



وفى ختام أعمال اللجنة، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.





إعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى للنواب



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتائج انتخابات مجلس النواب، التى جرت فى محافظات المرحلة الأولى.



وقال المستشار لاشين إباهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، يوم الأحد الماضى، إن المقيدين بقوائم الانتخابات بلغوا 31 مليونا، و719 ألفا، و224 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 9 ملايين، و69 ألفا، و729 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.6%.



وأضاف أن الأصوات الصحيحة لنظام الفردي بلغت 8 ملايين، و38 ألفا، و209 أصوات، والأصوات الباطلة لنظام الفردي بلغت مليونا، و5 آلاف و689 صوتا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 ملايين و300 ألف، و27 صوتا، والأصوات الباطلة لنظام القوائم مليون، و769 ألفا، و702 صوتا.



وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر: "نحث من لم يشارك، أن يؤدي واجبه الوطني تجاه بلده، وأقول لهم لا تسمعوا للشائعات، فلا وجود لها، ولا تعطوا آذانا صاغية لأعداء الوطن، مهما زاد الضجيج، فلم يحملوا يومًا خيرًا لمصر، ويرفعون شعار الحرية والديمقراطية، وهم أبعد ما كون عن الحرية والديمقراطية".



ووجه رئيس الهيئة الشكر لرجال الشرطة والجيش، ورجال السلك الدبلوماسي والقنصلي، على ما بذلوه خلال الاقتراع.



ووجه رئيس الهيئة، رسالة إلى نواب المجلس الجدد، قائلًا: "يا من اختاركم الشعب، إن الأمانة عظيمة، والمسؤولية جسيمة، والمهمة صعبة، ولكننا على ثقة أنكم أهل لها، وشعب مصر هو منبع ثقتنا، فاحفظوا ثقتهم، وتجردوا لصالح الوطن والمواطن، وكونوا نوابًا عنهم".



ووجه رئيس الهيئة، إشادة وشكر لكل مؤسسات الدولة، التى تعاونت، لتخرج صورتها حضارية، متابعًا: "إننا نجدد العهد، نحن الهيئة الوطنية للانتخابات، أننا نظل واقفين على مسافة واحدة من جميع المرشحين، واحترام القانون والدستور".



السيسى يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية



قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الأحد الماضى، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز.



وتفقد السيسى، خلال جولته، حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والاحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.



وأكد الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي سلامة جميع العاملين.



قرارات جديدة للجنة إدارة أزمة كورونا



عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، اجتماعها، يوم الإثنين الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وقال رئيس مجلس الوزراء إن الاجتماع جاء في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.



وحذر رئيس الوزراء من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرا، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديا.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توافر الأدوية، التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.



كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات، خصوصا وأن لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية، مؤكدا على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، في هذا الشأن.



وأكد رئيس الوزراء على توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وكذا توفير المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي يتم شراؤها ضمن المبادرة، من خلال هيئة الشراء الموحد، لضبط الإنفاق وتحقيق مبدأ الحوكمة.



وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدن والمناطق السياحية والمطارات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاستمرار بنفس الآلية والإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المطارات المختلفة، والمدن السياحية.



وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا حول موقف الإصابة بفيروس كورونا خلال الوقت الراهن، لافتة إلى أن المؤشرات تؤكد ظهور موجة جديدة من الفيروس في معظم دول أوروبا، مع بوادر ظهور هذه الموجة في بعض البلدان العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع عددا من تلك البلدان إلى العودة لاتخاذ إجراءات وقائية مشددة، للحد من التأثيرات السلبية التي قد تترتب عليها تلك الموجة الثانية من الجائحة.



كما عرضت وزيرة الصحة نتائج مشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية الدولية، لافتة إلى أن عدد الحالات المُشاركة ضمن "تجربة التضامن" من مصر بلغ 212 حالة، وفي الوقت نفسه عرضت نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد، التي تجرى في مصر، موضحة أن إجمالي من سجلوا للتطوع 3784 حالة، تلقى التطعيم منهم 3000 حالة، كما تم في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، إلى جانب تخصيص الخط الساخن 15530 للرد على أي استفسارات، بالإضافة إلى تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون شارك بها عدد من الشخصيات العامة لتشجيع الراغبين على التطوع في هذه التجارب.



وأكدت الدكتورة هالة زايد أن هناك اهتماما دوليا متزايدا بصناعة لقاح فيروس كورونا المستجد بمصر، نظرًا لزيادة القدرة الاستيعابية للتصنيع، بالإضافة إلى موقع مصر، الذي يؤهلها لأن تكون منصة لتوفير اللقاح بالقارة الإفريقية.



وتطرقت الوزيرة كذلك إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها بالفنادق والقرى السياحية، في إطار الحد من انتشار الفيروس، والخطوات المتبعة لتدريب العناصر بالفنادق على الإجراءات الوقائية، وإصدار تصاريح للمنشآت السياحية المعتمدة من الناحية الطبية، وتوفير أجهزة الـPCR والمعامل بكل محافظة، موضحة أنه تم وضع دليل للإجراءات الوقائية في كل من الأندية الصحية وصالات الجيم، سواء الخاصة أو الملحقة بالفنادق أو القرى السياحية، وتم إرسالها إلى غرفة المنشآت السياحية لإبداء الملاحظات، أو التعليقات الخاصة بهم، كما عرضت الوزيرة أرصدة مستلزمات جائحة كورونا ومدة كفايتها، لتؤكد توافر جميع المستلزمات بالكميات اللازمة.



وفي نهاية الاجتماع، تم استعراض مقترح أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لبدء تطبيقها.





إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بالمدن الكبرى وعواصم المحافظات



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضى، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



تناول الاجتماع استعراض مخطط التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة.



ووجه الرئيس بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى وعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية، باستغلال الأراضي الفضاء بعد حصرها، مع مراعاة توفير أعلى مستوى من الخدمات بجميع الطرق والمحاور المحيطة بها، وذلك لصالح المشروع القومي "سكن لكل المصريين"، وفي إطار العمل على توفير السكن اللائق والمناسب للمواطنين.



واطلع الرئيس على أهم محددات ومحاور مخطط التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى واستغلال الأراضي المتاحة، وذلك في محافظات عدة على مستوى الجمهورية، وفق مراحل والجدول الزمني المقترح، ونسب الاستيعاب السكاني.



كما شهد الاجتماع عرض تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، وكذا الامتداد المستقبلي للاستثمار في المنطقة، حيث وجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم للتنسيق الحضاري والبعد البيئي للمدينة والخدمات المختلفة بها، بما يتسق مع الموقع السياحي المتفرد للمنطقة.



كما تناول الاجتماع تطورات العمل بعدد من مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خصوصا تطوير مثلث ماسبيرو، والارتقاء بمنطقة عين الحياة في محيط متحف الحضارات، وكذا تطوير الساحل الشمالي، فضلا عن عدد من المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، حيث وجه الرئيس في هذا الخصوص بسرعة إنجاز تلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.



الانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ



انتهت اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء الماضى، من مناقشة مواد مسودة مشروع قانون اللائحة المعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس.



تشكلت اللجنة من 30 عضوا، وترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وضمت كلا من وكيلى المجلس المستشار بهاء أبو شقة، وفيبى فوزى، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة رئيس المجلس، الصادر برقم 1 لسنة 2020، بتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.



وتتضمن المسودة فى مجموعها 360 مادة، بواقع 14 بابا، بينما تتضمن مواد الإصدار 3 مواد، تنص المادة الأولى منها على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، يمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.



وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية السياسية أو الحزبية.



ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.



وتنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.



البرلمان يقر حالات فصل موظفي الدولة



وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، الذى تقدم به النائب على بدر، وأكثر من 60 عضوا بالبرلمان.



وحددت مواد القانون الأحوال التى يجوز فيها فصل موظفى الدولة، وهى:



- إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.



- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.



- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.



- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.



- إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.





توجيه رئاسى بالبدء في تطبيق نظام الجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضى، اجتماعا، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أكمل شوقي، مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء شريف عبد العزيز، رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.



تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.



واطلع الرئيس على التخطيط الهندسي والانشائي للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يضم مباني السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك محاور ربط العاصمة الإدارية بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى والطرق الرئيسية المحيطة بها، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لمقر القيادة الاستراتيجية، والمحور المركزي الرئيسي والمحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية.



كما تابع الرئيس الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوي الجمهورية، ووجه بالاستمرار في تلك الجهود والتي تشكل أحد أهم مكونات البنية الأساسية وشرايين التنمية للدولة، وكذلك بالبدء في تطبيق النظام المستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات وذلك لتوفير حلول عملية تتكامل مع شبكة الطرق والكباري الجديدة لتخفيف عبء الازدحام وتكدس السيارات وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.



كما تناول الاجتماع استعراض مستجدات المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية الخيل العربي المصري الأصيل، والذي يضم منظومة متكاملة لجميع الأنشطة المتعلقة بالخيول، وكذلك جهود تطوير مزرعة الزهراء العريقة للخيول العربية الأصيلة كنواة رئيسية للمشروع.





بيان صادم من وزارة الري بشأن أزمة سد النهضة



اجتمع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، يوم الأربعاء الماضى، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الإتحاد الإفريقى، حيث اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجيه استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.



واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعى هيئة مكتب الإتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.



موجة من التقلبات الجوية



شهدت محافظات عدة موجة من التقلبات الجوية، تمثلت فى سقوط الأمطار، والانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أمس الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة، في بيان لها، من شبورة كثيفة في الفترة المقبلة، وناشدت المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.





"الصحة" تضع قائمة الأدوية المدرجة في بروتوكول علاج كورونا



فى ظل ما تشهده الكثير من دول العالم، من تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، كثفت الحكومة من جهودها، للتصدى لموجة ثانية محتملة من الفيروس، فقامت بتوجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزى لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وكذا توفير المستلزمات الطبية.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توافر الأدوية، التى حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء فى المستشفيات، أو فى الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.



بدورها، وضعت وزارة الصحة والسكان، ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، ووضع منظومة تقييم ومتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة، والمقرر لها العزل المنزلى، وجاءت كما يلى:



- السن أقل من 60 عاما.



- درجة الحرارة أقل من 38.



- تركيز الأكسجين فى الدم أعلي من 92.



- نبضات القلب أقل من 110 نبضات في الدقيقة.



- معدل التنفس أقل من 25 مرة فى الدقيقة.



- نسبة كرات الدم البيضاء المحببة كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1.



- حال وجود أمراض مزمنة "السكرى، ارتفاع ضغط الدم، وغيرها" تكون الحالة مستقرة بالأدوية.



- لا يتلقى أدوية مثبطة للمناعة.



- لا يوجد حمل.



- لا يعاني من أورام سرطانية وغير خاضع للعلاج الكيماوى.



- لا يعانى من سمنة مفرطة "مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجمم2"



كما حددت الوزارة الأدوية اللازمة لمريض كورونا أثناء العزل المنزلى، وتشمل:



هيدروكسى كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، وباراسيتامول 500 ملجم بعدد 10 أقراص، ومضاد للفيروسات، وهاند جيل، وترمومتر زئبق، وماسك جراحى.











إصابة الفنانة نشوى مصطفى بكورونا



أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت نشوى مصطفى منشورًا قالت فيه:"ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.





انتخابات المرحلة الثانية فى الخارج



تواصل اللجان الانتخابية، بمقار البعثات الدبلوماسية، فى مختلف دول العالم، تلقى بطاقات اقتراع المصريين المقيمين فى الخارج، ممن حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات مجلس النواب 2020، الخاصة بمحافظات المرحلة الثانية، والتى انطلقت فى الخارج يوم الأربعاء الماضى، وتستمر على مدى 3 أيام، تنتهى اليوم الجمعة، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.



وبحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 52 لسنة 2020، الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، والصادر فى 10 سبتمبر الماضى، فإن الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مدعوون للاقتراع وانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن تجرى عملية الانتخاب بمرحلتها الثانية، فى دوائر 13 محافظة، هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.