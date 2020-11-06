عضو مجلس السويس.. لاعب سوبر في صفوفنا خلال ايام

Advertisements





اكد المهندس معتز سليم عضو مجلس ادارة منتخب السويس والمسؤول عن لجنة التعاقدات بالنادى، ان كل اختيارات الاعبين بعد مشاهدة وجاء التعاقد بعد الاتفاق مع المدير الفنى أشرف خضر.



واضاف " سليم " في تصريح خاص للفجر، تجرى حاليا مفاوضات مع لاعب بمركز صانع العاب ممتاز جدا يلعب بالدوري الممتاز والإعلان عن التعاقد بعد اربع ايام وهيكون إضافة كبيرة للفريق خلال خوض المنافسة القوية مع أندية الشركات والمؤسسات.



وقال ان مجلس الإدارة يسعى من الان لتوفير كافة احتياجات الجهاز الفنى و الإداري و الفريق، من أجل تحقيق حلم جماهير السويس اللاعب رقم واحد داخل الملعب.



يذكر أن مجلس ادارة نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال قد ابرم حتى الان ١٤ صفقة لدعم صفوف الفريق الأول خلال الموسم الجديد.