البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ





وأرسل تحياته مع السيدة الوكيلة فيبي فوزي إلى السيد رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والسيد الوكيل المستشار بهاء أبو شقة وإلى بقية أعضاء المجلس الموقر.



وكان لقاءًا للتعارف، حدثهم قداسته عن المسئولية الوطنية والمشاركة المجتمعية في نهضة مصر الحديثة وانتهى اللقاء بأخذ صور تذكارية بهذه المناسبة.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة ٦ نوفمبر ٢٠٢٠ في المقر البابوي بالعباسية، القاهرة، مجموعة من الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ المصري وهنأهم على هذه العضوية والمسؤولية الجديدة.