"بقالي أسبوع معزولة".. بسمة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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أصيبت الفنانة بسمة بفيروس كورونا المستجد ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك عقب إصابة عدد من نجوم مهرجان الجونة بفيروس كورونا.



وكتبت بسمة معلنة ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قائله: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".



ولم تعلن الفنانة بسمة عن خبر إصابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالرغم من إعلان عدد من الفنانين إصابتهم.



وحرصت بسمة على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والذي حضره عدد كبير من الفنانين وذلك بتطبيق الإجرائات الٱحترازية ضد فيروس كورونا المستجد حيث حرص الكثيرين على ارتداء الكمامات.