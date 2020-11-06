"يابحر".. أغنية جديدة لغزوة بن إبراهيم





تستعد المطربة التونسية غزوة بن ابراهيم نجمه برنامج الزمن الجميل، لطرح أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية، بعنوان "يا بحر" من كلمات محمد حسن معوض، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحه يوم الأربعاء المقبل علي قناتها الرسمية يوتيوب.





من ناحية أخري طرحت غزوة أغنيتين باللهجة الخليجية مؤخرا هما الأولي" صفى لغيري" كلمات وألحان عبد سالم، وتوزيع عبد الله العلي، والثانية "عزيزة نفسي"، من كلمات وألحان عبد الله سالم توزيع عبد الله العلي.







