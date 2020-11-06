"يابحر".. أغنية جديدة لغزوة بن إبراهيم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستعد المطربة التونسية غزوة بن ابراهيم نجمه برنامج الزمن الجميل، لطرح أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية، بعنوان "يا بحر" من كلمات محمد حسن معوض، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحه يوم الأربعاء المقبل علي قناتها الرسمية يوتيوب. 

من ناحية أخري طرحت غزوة أغنيتين باللهجة الخليجية  مؤخرا هما الأولي" صفى لغيري" كلمات وألحان عبد سالم، وتوزيع عبد الله العلي، والثانية "عزيزة نفسي"، من كلمات وألحان عبد الله سالم توزيع عبد الله العلي.


يذكر أن المطربة غزوة إبراهيم تعد من أهم المطربات على الساحة الفنية في تونس، وكانت البداية من خلال الإنشاد الديني، وثم شاركت في برنامج طريق النجوم1، كما غنت علي مسارح ومهرجانات داخل تونس وخارجها، وحصلت علي جوائز وشهادات من أهمها الجائز  الأولي فى مهرجان الموسيقي والأغنية التونسية.

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