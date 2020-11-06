الأهلي يصدم صالح جمعة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على إعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر، بسبب صعوبة حصوله على فرصة المشاركة أساسيًا في الموسم الجديد.

وترى اللجنة أن عودة ناصر ماهر إلى جانب تألق محمد مجدي أفشة ووجود وليد سليمان، تصعب من مهمة الاعتماد على صالح جمعة، ولذلك سيكون الاتجاه الأقرب له في الفترة المقبلة، خروجه على سبيل الإعارة.

وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، موافقته على إعارة صالح جمعة، لوجود وفرة عددية في مركزه، ومنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي خارج النادي، ويتبقى حسم الأمر بين اللاعب وإدارة النادي.

يذكر أن  صالح جمعة قد رفض في وقت سابق، الخروج معارًا، وتمسك بالرحيل بشكل نهائي، إذا أراد ناديه الاستغناء عن خدماته، فيما لم يحدد موقفه في الوقت الحالي.

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